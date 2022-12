Kraft bei Engelberg-Quali vor Dominator Kubacki

Skisprung-Weltmeister Stefan Kraft hat sich am Freitag in der Qualifikation für die ersten Engelberg-Bewerb nur Halvor Egner Granerud geschlagen geben müssen. Sein Rückstand auf den Norweger betrug fast acht Punkte, den polnischen Weltcupführenden Dawid Kubacki verwies der Salzburger aber fast ebenso deutlich an die dritte Stelle.