ÖSV-Ass Kriechmayr: „Das darf keine Ausrede sein!“

Die nächsten Speed-Orte im Weltcup sind Bormio, Wengen, Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen. Nach der Ski-WM in Courchevel/Meribel bleibt vor dem Finale in Soldeu nur noch Aspen in den USA über, wo allerdings schon drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Tagen angesetzt sind. In Bormio, Wengen und Kitz will Waldner das Klassiker-Programm mit zwei Speedrennen belassen. Drei Rennen in Bormio - wie im Vorjahr geplant, dann aber wetterbedingt nicht umgesetzt - seien zu viel, beharrte der Südtiroler: „Nach zwei Rennen sind alle Hardcore-Abfahrer zu mir gekommen und haben gesagt, wir sind blau nach zwei Tagen.“