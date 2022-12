Kriechmayr-Sieg in Gröden ++ Les Bleus im Finale

Vincent Kriechmayr feiert in Gröden den ersten ÖSV-Sieg in dieser Saison, Frankreich steht erneut im WM-Finale und die San Antonio Spurs kassieren nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 15. Dezember.