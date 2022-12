Kaufhaus-Jongleur Benko: Verbindung zu Wirecard

Im Frühjahr 2020, wenige Monate vor dem Milliardenschwund, der am Ende das Aus für Wirecard bedeuten sollte, war die Welt für Braun noch in Ordnung. Er pflegte engen Kontakt zu einem Firmengründer, der derzeit in Österreich im großen Chorherr-Korruptionsprozess vor Gericht steht: zu Kaufhaus- und Immobilienjongleur René Benko. Bereits im März 2021 hatte krone.at über angebliche „Medienpläne“ der beiden berichtet. So hatte der damalige Wirecard-Boss Braun am 20. Februar 2020 an Benko und dessen Berater Dieter Berninghaus geschrieben, dass er sich „für das sehr interessante Gespräch“ bedanke: „Ich bin überzeugt, dass zwischen unseren beiden Häusern eine sehr spannende strategische Partnerschaft entstehen kann.“