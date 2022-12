Medwedew: NATO hat Moskau „hybriden Krieg“ erklärt

Denn das westliche Militärbündnis habe Russland schon längst den „hybriden Krieg“ erklärt, behauptete der 57-Jährige am Freitag in seinem Telegram-Kanal. Die umfangreichen Waffenlieferungen an die Ukraine, gegen die Moskau seit Februar seinen Angriffskrieg führt, deutete der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin als Angriff auf Russland.