Vergessen Sie bei der Skitour nicht die Geldbörse!

Stundenlange Anstrengungen belohnt mit einem Ausblick vom Gipfel - Skitouren erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. So gaben bereits 14 Prozent der deutschen Wintergäste an, in ihrem Urlaub Skitouren zu unternehmen. Während vor einigen Jahren dieser Weg auf den Berg noch kostenlos war, hat sich aufgrund der steigenden Anzahl an Tourengeher ein eigener Einkommensstamm für Tourismusgebiete ergeben.