Lokale, über die man spricht: Pure am Praterstern

Noch ist nicht klar, ob der Plan aufgeht, den Praterstern in Wien von einem Sammelplatz betrunken grölender Randalierer zu einer familienfreundlichen Begegnungszone zu machen. So gesehen gehört schon eine Portion Optimismus dazu, ausgerechnet hier ein vegetarisches Lokal zu eröffnen. Für das neue PURE wurde eine ehemalige Polizeistation weiß getüncht, mit großen Glasfronten und Zimmerpflanzen versehen, an warmen Tagen trotzt ein gekiester Garten dem Verkehrslärm.