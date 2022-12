Weber & Breitfuß sind zurück

Alfred Dorfer und Roland Düringer staunten nicht schlecht, als sie bei einem gemeinsamen Kaffeehausbesuch von einer Gruppe von 17-jährigen HTL-Schülern auf die ORF-Sitcom „MA 2412“ angesprochen und um ein Foto gebeten worden sind. Liegt doch der Drehschluss der Serie, in der Dorfer und Düringer als arbeitsscheue Beamte Weber und Breitfuß zu sehen waren, bereits 20 Jahre zurück. Die Erklärung findet sich in der Tatsache, dass „MA 2412“ seit ihrer Erstausstrahlung - von 1998 bis 2002 entstanden vier Staffeln - durch Dauerpräsenz im ORF-Programm glänzte. Was wiederum dazu führte, dass auch jüngere Jahrgänge Gefallen an der Serie fanden. Ein Umstand, der die beiden Kabarettisten dazu animierte, mit der Arbeit an einer Fortsetzung zu beginnen.