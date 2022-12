„Ein Schwachsinn!“: Liga parallel zum Nationalteam

„Ein Schwachsinn“, sagt Innsbruck-Boss Hanschitz. „Für uns nicht gut“, so Linz-Präsident Nader. Unfassbar, aber wahr: Während Österreichs Nationalteam im Rahmen des Camps in Kapfenberg heute (18.30) und morgen gegen Ungarn testet und Teamchef Bader neue Kandidaten sichtet, spielt die ICE Hockey League weiter!Am Freitag steigen gleichzeitig (!) zum Länderspiel Graz - Innsbruck, Asiago - Villach und Bozen - Linz. „Wir haben erst im September erfahren, dass der Verband das Dezember-Break nützt. Eine ganze Runde zu verschieben ist aus Gründen des vollen Kalenders nicht möglich. Taugt uns das? Nein! Haben wir Verständnis? Ja“, so Liga-Manager Feichtinger.