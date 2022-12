Steyrer fahren alle drei Wochen nach Kitzbühel

Noch nie bei Olympia

Die verfügbaren Eislaufplätze in der Region sind für ernsthafte Curlingtrainings nicht geeignet. Weshalb man alle drei Wochen nach Kitzbühel fährt, um dort in der einzigen Curlinghalle Österreichs die Besen zu schwingen. „Wir trainieren lieber alle drei Wochen unter top Bedingungen als öfter unter schlechten“, so Eichinger. Optimal ist das aber nicht. Zumal man so keinen Nachwuchs für die einzige Olympia-Sportart, in der Österreich noch nie vertreten war, gewinnen kann. Dass Steyr trotz des unregelmäßigen Trainings keine „Juxtruppe“ ist, hat man erst letztes Wochenende wieder bewiesen, holte man beim Einweihungsturnier der neuen Halle in Bruneck hinter dem ASC Südtirol Platz zwei!