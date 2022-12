Parkplatzstreit eskalierte auf brutale Weise

Schwere Körperverletzung

Dabei hält der Rentner mit seiner herablassenden Wortwahl nicht hinterm Berg: „Leck mich an den Eiern, Du scheiß Türk“, schreit er den 38-Jährigen an und reißt an dessen T-Shirt. Worauf der Kontrahent den Pensionisten an der Gurgel packt und ihm eine ordentliche Watsche gibt. Dann passiert das Unfassbare. Als der Betagte zu Boden stürzt, verpasst ihm der Angeklagte noch einen Fußtritt gegen den Hinterkopf. Die Verletzungen des Opfers sind erheblich. Ein gebrochener Daumen und eine Wunde im Gesicht, die genäht werden muss.