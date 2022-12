Frau erwürgt: „Ich wollte, dass sie erlöst wird“

Ein Jahr ist es her, dass bei Gabriela S. Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium diagnostiziert wurde - mit Metastasen in Luge und Leber. Ein Jahr ist der Anfang des Endes einer harmonischen, glücklichen Ehe her. Seinen Ehering trägt Erich S. im Wiener Landesgericht aber noch immer. Auch wenn er dort wegen Mord an seiner einst so geliebten Frau sitzt.