Mitarbeiter ergaunerte Vermögen aus Hoteltresor

Der richtige Schlüssel...

Im Zuge der Ermittlungen wurde der Mann rasch zum Hauptverdächtigen. Doch selbst die daraus resultierende Kündigung durch den Arbeitgeber ließ die Serie an Diebstählen nicht abreißen. Was nämlich zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste: Der 46-Jährige hatte sich heimlich den Zentralschlüssel des Hotels gesichert und konnte so weiterhin nächtlich zur Rezeption gelangen.