Kurzbahn-WM: Gigler und Reitshammer im Halbfinale

Der Kärntner Heiko Gigler und der Tiroler Bernhard Reitshammer haben am Mittwoch bei den Schwimm-Weltmeisterschaften auf der Kurzbahn in Melbourne recht souverän den Aufstieg in Semifinalläufe geschafft. Gigler verbesserte im Vorlauf über 100 m Kraul seinen österreichischen Rekord von der Vorjahres-WM in Abu Dhabi in 46,64 Sek. um 0,10 Sek. und kam damit als Zehnter weiter. Reitshammer stieg über 100 m Brust in 57,66 Sek. als Elfter des WM-Feldes auf.