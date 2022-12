Viele offene Fragen nach Alarm um Axt-Mord

Noch immer stehen die Bewohner der Siedlung in der Villacher Innenstadt unter Schock. Denn tagelang hatte niemand bemerkt, dass in ihrer unmittelbaren Umgebung eine Leiche lag. Selbst die Polizei, die nur wenige Meter von dem Tatort entfernt ein Wachzimmer hat, bekam nichts mit. Erst als der mutmaßliche Täter am Sonntag in die Polizeiinspektion Trattengasse marschierte und über den toten Mann berichtete, kam das schreckliche Tötungsdelikt auf (wir berichteten).