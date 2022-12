Mord mit Axt: „Ich habe ihn im Rausch getötet!“

Damit hatten die Beamten der Inspektion Villach Trattengasse nicht gerechnet, als gegen 17 Uhr ein 36-jähriger slowenischer Staatsbürger ein Geständnis ablegte. „Er gab an, dass er zwei Tage zuvor an seiner Wohnadresse in Villach einen Mann im Drogenrausch erschlagen habe“, berichtet die Polizei.