Vom FWF: Acht Millionen Euro für Tirols Forscher

Jeweils drei bis fünf Forschende, die an komplexen Themen arbeiten, werden jährlich vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF unterstützt. Heuer werden die vier bewilligten Projekte von Wissenschaftlern der Med-Uni und der Uni Innsbruck koordiniert. Auch zwei Doktoratsprogramme werden unterstützt. In Summe fließen acht Millionen Euro an Tirols Forscher.