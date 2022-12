Ein Bregenzer mit vielfältigen Talenten

30 Jahre ordinierte Hähl als Augenarzt in Bregenz

Als ausgebildeter Allgemeinmediziner und Facharzt für Augenheilkunde war Hächl ein Pionier der „Excimer-Lasertherapie“ und führte die ersten dieser Eingriffe zur Korrektur von Fehlsichtigkeit in Westösterreich durch. Zudem war er Spezialist für Strabismus(Schiel)-Operationen und plastische Lidchirurgie. Bis zu seiner Pensionierung 2010 leitete Hächl fast 30 Jahre seine Praxis als chirurgisch tätiger Augenarzt in Bregenz. Danach hatte er endlich Zeit für seine Leidenschaften Musik und Lyrik: „Ich begann meine Unterlagen durchzuforsten, brachte Struktur in das gesammelte Material. So entstand die Idee für ein Buch.“