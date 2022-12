Um vier Uhr früh flogen im Freudenhaus die Fäuste

Auch in Linz ging's rund

Polizisten waren bereits am Freitag gegen 22 Uhr zu einem Linzer Lokal gerufen worden, da es dort Probleme mit einem Mann geben solle. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der 23-jährige Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung unkooperativ und verweigerte die Mitwirkung an der Identitätsfeststellung. Er schrie die Polizeibeamten an und gestikulierte mit seinen Händen. Nach mehrmaliger Abmahnung, sein aggressives Verhalten einzustellen, wurde schlussendlich die Festnahme ausgesprochen. Der 23-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum (PAZ) Linz eingeliefert.