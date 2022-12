Vanessa Herzog Weltcup-2. über 500 m in Calgary

Vanessa Herzog hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary am Freitag den Sprung aufs Podest geschafft! Die 27-Jährige belegte über 500 m wie zuletzt in Heerenveen den zweiten Platz hinter Kim Min-sun. In 37,261 Sekunden musste sich die Österreicherin um knapp drei Zehntel der Südkoreanerin geschlagen geben. Gabriel Odor meisterte die 1.500 m in der österreichischen Rekordzeit von 1:45,717 Minuten und wurde damit Neunter in der Division B.