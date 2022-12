Berührender Online-Auftritt für die Ewigkeit

Traurigen Anlass nicht ausgenützt

Doch was wurde aus dem Trio? „Wir haben in den darauffolgenden Jahren auf zahlreichen Hochzeiten und Taufen gesungen“, erinnert sich die nunmehrige Krankenpflegerin auf der Onkologie in Innsbruck. Viele Anfragen haben die in einem Innsbrucker Möbelhaus arbeitende Leonie, Volksschullehrerin Carmen und Elena wohl ihrem Online-Auftritt zu verdanken. Ein zweites Video dieser Art kam für sie trotz des Erfolges aber nicht mehr in Frage. „Wir haben das Video als eine Geste und Erinnerung an Ursula ins Web gestellt“, erklärt Elena. Den traurigen Anlass wollten die Osttirolerinnen nicht dafür nutzen, um berühmter zu werden.