Dank dem Internet gab’s doch noch ein Happy End

Riesig war die Freude bei Schäferhund „Kola“ und seinem Frauchen, als sie sich Donnerstagmittag wiederhatten. 24 Stunden quälte sich die Besitzerin mit der Ungewissheit, wo ihr geliebter Vierbeiner geblieben ist. Die Frau aus Kansas (USA) ist gerade auf Urlaub in Oberösterreich, als „Kola“ am Mittwoch beim Spaziergang in Frankenmarkt davonlief.