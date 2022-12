Überblick: Duelle zwischen England und Frankreich

EM 2004 - Zidanes später Doppelpack: Die Partie im Estadio da Luz von Lissabon ging in die EM-Geschichtsbücher ein - was wieder einmal an Superstar Zinedine Zidane lag. England sah nach dem Führungstor von Frank Lampard bei dem Vorrundenspiel lange wie der sichere Sieger aus. Doch dann kam Zidane: In der ersten Minute der Nachspielzeit verwandelte „Zizou“ einen direkten Freistoß. Einen Angriff späte holte Thierry Henry einen Elfmeter heraus: Zidane verwandelte, das Spiel war in den allerletzten Sekunden gedreht.