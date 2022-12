Todesfalle Straße: Heuer bereits mehr als 90 Opfer

„Es gibt nur eine akzeptable Zahl an Verkehrstoten – und die ist null“, betont Christian Gratzer, Sprecher des Verkehrsclubs (VCÖ). Diesem Ziel gelte es, so nahe wie möglich zu kommen. Immerhin drei Regionen im Land könnten es heuer erreichen. Im Bezirk Lilienfeld sowie in den Statutarstädte St. Pölten und Waidhofen an der Ybbs ist 2022 bei Verkehrsunfällen noch niemand ums Leben gekommen, rechnen die Experten des VCÖ vor. Am anderen Ende der Skala liegt der Bezirk Mistelbach mit bereits zehn Verkehrstoten.