Raub: 29-Jähriger wurde vom Zeugen zum Täter

Der Verdächtige sprach die beiden Frauen, 21 und 23 Jahre alt, gegen 6.45 Uhr bei der Schönbrunner Straße an und ließ in weiterer Folge nicht mehr von den beiden ab. Nachdem eine von ihnen den Uneinsichtigen zu filmen begonnen hatte, riss er die Handtasche der Älteren an sich und rannte davon.