Mit „Green!Invest“ wächst Ihr Unternehmen grün

Die EU will Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen. Dazu ist auch in der Wirtschaft ein Umdenken und Umlenken notwendig: Die grüne Transformation muss jetzt beginnen, damit unsere Zukunft lebenswert bleibt. Mit der Förderungsaktion „Green!Invest“ forciert die Steirische Wirtschaftsförderung SFG Investitionen in neue, nachhaltige Geschäftsfelder sowie zukunftsfitte Veränderungen in Produktion und Dienstleistung. Heimische KMU können mit bis zu 35 Prozent Zuschuss zu ihren Wachstumsvorhaben rechnen.