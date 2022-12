Unsanfter Sturz stoppte Sonja Gigler im Halbfinale

Dort dann die erste Entwarnung, nach einem Check durch ÖSV-Teamarzt Sebastian Weber. „Ich war zwar kurz benommen und der Kopf brummt noch ein bisschen, aber ansonsten ist alles in Ordnung“, sagte die 21-Jährige, die zur Sicherheit allerdings auf einen Start im kleinen Finale verzichtete und so in der Endabrechnung - direkt hinter ÖSV-Teamkollegin Andrea Limbacher - Rang acht belegte.