Ex-STS-Liedermacher Schiffkowitz im Krankenhaus

Letzte Tournee Steinbäckers

Bei dem Konzert präsentierte nicht nur Steinbäcker einen Auszug aus seinem breiten Schaffen, auch Thomas Spitzer von der EAV und Liedermacher Wolfgang Ambros hatten Gastauftritte. Steinbäcker ist das erste S von STS und kündigte die aktuelle Tournee als seine letzte an. In den kommenden Tagen sind noch Auftritte in Wiener Neustadt (9.), Villach (10.), Salzburg (15.) und Innsbruck (16.) geplant. „Wochenlang auf Tournee zu gehen, das haben wir lange genug gemacht, damit ist jetzt Schluss, was aber nicht heißt, dass ich mich nicht mehr musikalisch betätigen werde“, sagte er im Vorfeld. Er werde auch künftig wieder mal auf der Bühne zu sehen und zu hören sein.