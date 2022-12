Mann überstand Absturz mit Gleitschirm unverletzt

An Baumstamm festgehalten

Nach wenigen Flugmetern und einer Flughöhe von etwa 30 Metern über dem Boden klappte der Schirm zusammen und verlor an Höhe. Das Fluggerät verfing sich anschließend in mehreren Baumwipfeln. Der 28-jährige Pilot konnte sich an einem Baumstamm festhalten und unverletzt geborgen werden.