Birgit, Annika und Zora bringen uns den Frost

Damit könnte der Dezember „durchschnittliche“ Wintertemperaturen erreichen. Beim Rückblick auf den November war dieser in ganz Oberösterreich nämlich zu warm. In Linz war laut dem Wetterdienst Ubimet die Abweichung mit 1,1 Grad am geringsten, in Kollerschlag mit 1,9 Grad am höchsten. Er war auch zu nass – weil es zu warm war, blieb Schnee aus.