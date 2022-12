Asylquartier in ehemaligem Bordell sorgt für Ärger

Ein leerstehendes Haus mit Arbeiterwohnungen, das vor geraumer Zeit ein Bordell war, könnte nun zu einer Unterkunft für Flüchtlinge werden. Die Immobilie befindet sich in der Gemeinde Stallhofen in Voitsberg, nahe an der Grenze zur Gemeinde St. Bartholomä, und hat laut Bürgermeister Franz Feirer eine Kapazität von etwa zwanzig Plätzen.