Lkw-Lenker (20) stürzte über Böschung ab

Trotz montierter Schneeketten geriet ein 20-jähriger Lkw-Fahrer am Montagnachmittag auf der schneebedeckten Kristbergstraße im Silbertal in Vorarlberg ins Rutschen. In einer Linkskurve geriet der talwärts fahrende Lenker von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung.