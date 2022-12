Serie gerissen! Bruins kassieren 1. Heimniederlage

In Vancouver wurde den 18.420 Fans im Rogers Place ein Schlagabtausch mit 13 Toren geboten. Die heimischen Canucks lagen gegen die Montreal Canadiens nach dem ersten Drittel mit 0:4 zurück, gingen in der 49. Minute mit 5:4 in Führung und gerieten nach 57 Minuten neuerlich in Rückstand. Andrej Kusmenko (59./PP) schoss die Partie in die Verlängerung, in der Elias Pettersson nach 13 Sekunden zum 7:6-Sieg für Vancouver traf.