Raubserie in Wien: Jugendliche festgenommen

Nächster Raub in einer Trafik

Ein bisher unbekannter Täter soll in einer Trafik in Wien-Favoriten Zigaretten und Bargeld gefordert haben und bedrohte die Mitarbeiter mit einer silbernen Schusswaffe. Kurz darauf flüchtete er mit dem Geld. Bisher fehlt von dem Verdächtigen jede Spur.