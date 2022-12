Wird beim WM-Rasen in Katar etwa geschummelt?

„Augusta-Trick“

Die FIFA dementiert erst die Behauptungen, dass der Rasen grün gestrichen wird, gibt dann aber zu, dass diese Methode in manchen Bereichen, in denen sich Spieler aufwärmen können, angewandt wird, berichtet die „Daily Mail“. Es ist die Rede vom sogenannten „Augusta-Trick“. Beim namhaften US-Masters-Golfturnier strahlt der Rasen in den verschiedensten Grün-Tönen, weil das Gras stellenweise gefärbt wird.