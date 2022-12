US-Schauspielerin Kirstie Alley (71) ist tot

„Ikone auf der Leinwand, noch erstaunlichere Mutter“

„So ikonisch wie sie auf der Leinwand war, war sie eine noch erstaunlichere Mutter und Großmutter“, so ihre Kinder in einem Nachruf. „Ihre Lebensfreude und Leidenschaft für das Leben, ihre Kinder, Enkelkinder und ihre vielen Tiere - ganz zu schweigen von ihrer ewigen Freude am Schaffen - waren unvergleichlich und inspirieren uns, das Leben in vollen Zügen zu genießen, so wie sie es tat.“ Alley wäre am 12. Jänner 72 Jahre alt geworden.