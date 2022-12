Erneut Drohnenangriff auf Flughafen in Russland

Auf einem Flugplatz in Russland ist es erneut zu einem Drohnenangriff gekommen. In der russischen Region Kursk ist nach Angaben des örtlichen Gouverneurs bei einer Offensive ein Öltank in Brand geraten. Verletzte gibt es keine - woher die Drohne kam, ist noch nicht bekannt. Bereits am Montag ist es zu Explosionen auf zwei russischen Flugplätzen gekommen. Das russische Verteidigungsministerium macht die Ukraine für die Angriffe verantwortlich.