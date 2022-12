Zugriffe auf digitalen Öffi-Fahrplan explodieren

Routenplanung für Veranstaltungen

Der OÖ Verkehrsverbund stellt die digitale Fahrplanauskunft via Widget auch Gemeinden, Schulen, Unternehmen oder Kooperationspartnern wie Veranstaltungs- oder Tourismusbetrieben zur Verfügung und gewährleistet damit bestmöglichen Service in der multimodalen Routenplanung. Die Partner können die digitale Fahrplanauskunft kostenlos nutzen und die Suchmaske direkt auf ihrer Webseite einbinden. Die Zielhaltestelle oder der Zielort kann mit einer bestimmten Adresse vordefiniert werden, damit Webseiten-Besucher und nur noch den Abfahrtsort und die Abfahrtszeit eingeben müssen. So können beispielsweise Tourismusbetriebe ihren Urlaubsgästen mehr Service in Fragen zur regionalen Mobilität bieten, Veranstaltungsbetriebe ihren Besuchern eine optimale Anreise ermöglichen, Gemeinden ihren Anrainerinnen und Anrainern einen regionalen Routenplaner zur Verfügung stellen und Unternehmen die Mitarbeitermobilität verbessern.