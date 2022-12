In allen Schokonikoläusen fanden Tester Mineralöl

Warum sind Mineralölbestanteile so ein verbreitetes Problem?

Überall, wo Lebensmittel mit Schmierölen in Kontakt kommen, sind Verunreinigungen möglich. Bei Schokolade etwa können Kakaobohnen durch Schmieröle an Erntemaschinen verunreinigt werden oder beim Transport in Sisal- und Jutesäcken, die mit Mineralölen behandelt sind. Abgesehen davon kommen Mineralöle flächendecken in der Umwelt vor.