„Wollte schon als Kind am liebsten nur Busfahren“

Der Niederösterreicher Lukas Gruber hat seine Berufung zum Beruf gemacht: Mit 21 Jahren wurde er Anfang 2022 der jüngste unter den Postbuslenkerinnen und -lenkern in Österreich. Die „Krone“ hat mit ihr über darüber gesprochen, welcher Teil seines Arbeitsalltags ihm am besten gefällt, was der Bus für ihn bedeutet und welche Ausbildung er absolviert hat, um sich seinen Traum zu erfüllen.