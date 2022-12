Nach Todesfall: Krampusse trugen Trauerflor

Es hätte ein Tag der Freude sein sollen. Die Niederalmer Krampusse feierten ihr 38 Jahre Jubiläum. Doch einer der ihren fehlte in der Mitte der Pass. Der 26-jährige Stefan, von allen liebevoll „Gärti“ genannt, verunglückte in der Nacht auf Samstag am Heimweg tödlich. Der junge Halleiner ertrank nach einem Krampuslauf in Grödig im Almkanal – die „Krone“ berichtete.