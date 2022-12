Junger Halleiner ertrinkt im eiskalten Almkanal

Zahlreiche Salzburger Krampus-Passen feiern dieser Tage die Rückkehr der Kränzchen und Läufe, so auch die Grödiger „Rackl Pass“. Hunderte Besucher kamen am Freitagabend nach zwei Jahren Pause in Grödig (Flachgau) zusammen, um Nikolaus und Krampusse der bekannten Pass wieder hautnah erleben zu dürfen. So auch ein 26-Jähriger aus Hallein (Tennengau), selbst Mitglied der Niederalmer Krampusse.