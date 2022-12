„Sie haben uns ‘erstickend‘ unter Druck gesetzt!“

Jackson Irvine (Australien-Spieler): „Wir haben alles gegeben. So wie wir es jede Minute in diesem Wettbewerb getan haben. Ich bin so stolz auf alle Spieler und die Mannschaft. Es hat an diesem Tag einfach nicht gereicht. Ich denke, wir haben alles getan, um uns eine Chance im Spiel zu geben. Wenn Argentinien so einen Sieg gegen Australien feiert, dann zeigt das, was für ein Gegner wir ihnen heute waren. Ich hoffe, wir haben alle stolz gemacht.“