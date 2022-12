„Großartigste Gruppenphase in der WM-Geschichte“

Englands Fußball-Legende Gary Lineker fühlt sich von der WM-Vorrunde in Katar bestens unterhalten. „Die großartigste Gruppenphase in der Geschichte der WM geht zu Ende. Nach aktuellem Stand kann sie nicht wiederholt werden, weil der Plan für 2026 vorsieht, dass es keine zeitgleichen Spiele am letzten Spieltag mehr gibt, sondern 16 Dreiergruppen“, schrieb Lineker, der als TV-Experte in Katar ist, auf Twitter.