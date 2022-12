Tödlicher Unfall: Lenker übersah 74-Jährige Frau

Der Lenker kam von Westen und fuhr am Klagenfurter Südring Richtung Rosentaler Straße als das tragische Unglück passierte. „Auf Höhe Schmelzhüttenstraße prallte der Pkw gegen eine 74-jährige Klagenfurterin, die gerade zu Fuß den Südring Richtung Süden überquerte“, berichtet die Polizei. „Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie trotz durchgeführter Reanimationsversuche durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb.“