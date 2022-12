Sportler, Promis, „Krone“: Einsatz für guten Zweck

Hinter den Ständen bei der Kaiserweihnacht am Innsbrucker Bergisel schenken am heutigen Donnerstag Promis aus dem Sport- und Kulturbereich sowie die Redakteure der „Tiroler Krone“ Glühwein und Co. für den guten Zweck aus. Vor Ort herrscht ein tolle Stimmung. Die Einnahmen kommen dem AufBauWerk Tirol zugute.