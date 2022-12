Mit Pianistin Hanna Bachmann durch den Advent

Vom Rheintal in die weite Welt

Geboren wurde Hanna Bachmann in Vorarlberg, wo sie als Sechsjährige ihren ersten Klavierunterricht erhielt. Nach dem Landeskonservatorium Feldkirch und Privatunterricht in Wien vervollständigte sie ihre musikalische Ausbildung am Salzburger Mozarteum, wo sie 2017 ihr Studium mit Auszeichnung abschloss. Wohnhaft in Wien, konzertiert sie seither in zahlreichen Länder Europas und auch in Mexiko, den USA, Kanada und Israel. Highlights waren unter anderem Auftritte im Wiener Musikverein, in der Berliner Philharmonie und beim Bonner Beethovenfest.