Innsbruck Tourismus: Peter Paul Mölk folgt Gerber

Plus von mehr als 100 Prozent bei Ankünften

Die Ankünfte 2022 beliefen sich auf rund 1,1 Millionen. Das bedeutet ein Plus von 106,8 % gegenüber dem Vorjahr 2021 (rund 530.000 Ankünfte) und ein Minus von 32,4 % gegenüber dem Vor-Corona- Jahr 2019 (rund 1,6 Millionen Ankünfte). Bei den Nächtigungen wurden im Tourismusjahr 2022 rund 2,7 Millionen verzeichnet. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies ein Plus von 96 % (rund 1,4 Millionen Nächtigungen) und im Vor-Corona-Vergleich ein Minus von 21,6 % (rund 3,4 Millionen Nächtigungen im Jahr 2019). „Prognostiziert war ein Nächtigungsminus von 30 % gegenüber 2019“, so Plattner. Im Monat August konnten die Nächtigungszahlen das Vor-Corona-Niveau mit + 1 % sogar marginal übertreffen.