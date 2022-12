Jede vierte Frau sexuell belästig

Eine erschütternde Bilanz: Laut Statistik Austria haben 27 Prozent aller Frauen in Österreich schon einmal sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Meistens besteht das Problem auch gleich von Anfang des Arbeitsverhältnisses an. Denn bereits nach wenigen Tage oder Wochen würden die Belästigungen erfolgen. Ein Großteil von sexualler Belästigung findet dabei im Gast- und Hotelgewerbe statt. Die AK nimmt dabei den Arbeitgeber in die Pflicht. Neben dem Arbeitsplatz werden auch Unis oftmals zum Tatort. Eine Befragung unter Studenten ergab 120 Fälle pro Tag (!). Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.