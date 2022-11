Soldat sendet herzerwärmende Botschaft an Mütter

Tausende ukrainische Männer wurden nach dem russischen Angriff in den Kriegsdienst einberufen - oder haben sich freiwillig gemeldet. Ob jung oder alt - sie alle kämpfen erbittert für die Zukunft ihres Heimatlandes. Immer in Gedanken und doch so fern sind dabei ihre Lieben. Ob ins Ausland geflüchtet oder zu Hause ausharrend: Viele Angehörige zittern, hoffen und bangen um Söhne, Brüder, Ehemänner und Väter. Ein Soldat hat sich daher etwas Besonderes ausgedacht und eine beruhigende Botschaft an alle Ehefrauen, Freundinnen und Mütter ausgeschickt.